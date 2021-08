A FIGURA: Toni Martínez

O avançado espanhol garantiu durante as férias que pretendia assumir maior protagonismo no FC Porto e, pela amostra, está disposto a cumprir esse objetivo. Foi o maior rematador dos dragões, marcou um grande golo e ficou perto de ampliar o seu registo, denotando bom entendimento com Taremi. Depois de oito golos em 27 jogos na época 2020/21, o sucessor de Marega no ataque portista promete mais e melhor.

O MOMENTO: golo de Toni Martínez (19m)

Foi um dos melhores lances do FC Porto ao longo do encontro e lançou as bases para um triunfo autoritário da equipa portista. Ao minuto 19, Otávio colocou na frente, Sérgio Oliveira confundiu as marcações com uma simulação brilhante e abriu caminho para Toni Martínez, que fuzilou Luiz Felipe com um potente remate de pé esquerdo. Acabava-se a resistência do Belenenses.



FILME E FICHA DE JOGO

OUTROS DESTAQUES:



João Mário: Arranca a temporada como acabou a anterior: em grande forma. Aposta firme de Sérgio Conceição, João Mário teve liberdade para explorar o flanco direito e contou com o apoio de Otávio – que baixava quando o lateral subia – para criar desequilíbrio na frente. Excelente o trabalho e o cruzamento para Luis Díaz no 2-0 do FC Porto (65m).



Luis Díaz: Depois de uma Copa América de grande nível, Luis Diáz pretende uma época de plena afirmação no FC Porto. Tem argumentos técnicos incomparáveis, ao nível dos melhores, mas precisa de garantir a regularidade que tem faltado em temporadas anteriores. Sublime a espaços, festejou com exuberância o segundo golo portista e deixou uma amostra do que pode – e espera – fazer nos próximos meses.

Otávio: Contagia os companheiros de equipa com a sua atitude competitiva, nunca virando a cara a luta e disputando todos os lances como se fossem o último do encontro. Alia essa caraterística ímpar a uma capacidade de tomada de decisão aprimorada ao longos dos anos. É imprescindível no atual FC Porto e a extensão de Sérgio Conceição no terreno de jogo.



Luiz Felipe: Boa exibição do guarda-redes que o Belenenses contratou ao modesto Aimoré, clube do clube quarto escalão brasileiro. Se o FC Porto marcou apenas dois golos, parte da responsabilidade tem de ser associada a Luiz Felipe, que travou vários ensaios da formação azul e branca. Um reflexo do desempenho medríoce da equipa de Petit neste arranque do campeonato.