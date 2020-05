O Benfica prestou homenagem às vítimas do desastre de Superga que, há 71 anos, vitimou a equipa do Torino quando regressava a casa depois de um jogo no Estádio Nacional, com a publicação de um vídeo com retratos e nomes de todas as vítimas da equipa italiana.

A equipa de Turim tinha vindo a Lisboa para participar no jogo de despedida de Francisco Ferreira, antigo capitão do Benfica, no Estádio Nacional, que equipa portuguesa venceu por 4-3. No dia seguinte, no regresso a casa, a 4 de maio de 1949, a aeronave que transportava a equipa italiana, com pouca visibilidade, face ao nevoeiro que se fazia sentir, embateu na Basílica de Superga e despenhou-se.

O trágico acidente provocou 24 vitimas, entre as quais 18 jogadores e seis elementos do staff do «Grande Torino», na altura, considerada uma das melhores equipas da Europa.

São esses 24 nomes que o Benfica evocou esta segunda-feira. «O Benfica não esquece. Honra ao grande Torino», ouve-se no final da mensagem.