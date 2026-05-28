Stopira, mostrou-se, na zona de entrevistas rápidas da SportTV, triste pela derrota frente ao Casa Pia, em jogo a contar para a segunda mão do play-off de subida/descida à Liga. O capitão do Torreense considera que o resultado não demonstra o que aconteceu no jogo, salientando o orgulho que sente pela equipa

Análise à derrota

«Não foi o que queríamos. Acho que o resultado não reflete o que aconteceu no jogo, mas parabéns ao Casa Pia. Mostrámos que somos uma grande equipa, lutámos até ao fim, mas infelizmente não conseguimos. O futebol é isto e tenho muito orgulho pela minha equipa.»

Cansaço devido ao calendário?

«Não quero entrar por aí e começar com desculpas, mas ficamos prejudicados com a carga dos jogos. Mas não quero me desculpar… quero levantar a cabeça, olhar para a frente e, tal como já disse, se for para morrer que seja de pé. Fizemos tudo para ganhar, somos uma grande equipa, mas infelizmente não conseguimos e agora é pensar no próximo ano.»

Mundial com Cabo Verde

«Há muitas coisas boas que podemos conseguir, é trabalhar e seguir em frente.»