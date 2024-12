O treinador do Farense, Tozé Marreco, assegura ter «confiança absoluta» no trabalho da sua equipa, que é lanterna-vermelha da Liga. Marreco entrou para o clube no final de setembro, após o despedimento de José Mota.

«Tenho confiança absoluta no que estamos a fazer, no trabalho e na dedicação que os jogadores têm colocado em cada treino e jogo», assinalou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Farense, para a 15.ª jornada da Liga.

A equipa perdeu contra o Gil Vicente na última jornada e interrompeu uma série de três jogos sem perder. Marreco explica porquê:

«Não temos mais pontos nestes últimos dois jogos porque houve outras situações que, infelizmente, nos condicionaram», reforçou o treinador, numa alusão às recentes arbitragens.

«Estarmos todos ainda mais unidos, trabalhando e lutando com todas as nossas forças. O nosso lema ‘só os duros vencem’ terá de ser seguido mais do que nunca nesta época», finalizou.

O Famalicão, oitavo classificado, com 19 pontos, recebe no sábado o Farense, 18.º, com nove, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Famalicão, às 15h30, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.