O treinador do Farense, Tozé Marreco, afirmou este sábado que a equipa algarvia vai «dar tudo» no jogo de domingo contra o Nacional, a contar para a 21.ª jornada, naquele que é um duelo importante na luta pela manutenção.

«Vamos dar tudo de nós, essa é a minha garantia e a exigência para quem representa este emblema», referiu Tozé Marreco, em declarações divulgadas pelo clube algarvio, na antevisão ao jogo.

Dada a importância do encontro, Tozé Marreco afirma que a equipa não pode fugir às responsabilidades, a começar por si, ainda que o Nacional seja uma equipa bem organizada e que tem individualidades que podem dificultar o jogo dos Leões de Faro. «Não nos vamos esconder, nem fugir às nossas responsabilidades, a começar por mim», disse.

Tozé Marreco quer alcançar o objetivo da manutenção e, para tal, espera contar com o apoio dos adeptos e fazer do Estádio São Luís uma fortaleza. «Vamos alcançar os nossos objetivos e, para isso, o nosso estádio e o apoio dos nossos adeptos serão decisivos. Só peço que mantenham essa confiança e apoio aos nossos jogadores até ao final do campeonato», referiu.

O Farense, 17.º classificado, com 15 pontos, e o Nacional 14.º, com 19 pontos, defrontam-se em jogo agendado para as 15h30 de domingo, no Estádio de São Luís, em Faro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.