Petit, treinador do Belenenses, em declarações no final da derrota em Alvalade, frente ao Sporting, por 2-0, revelando que o avançado Cassierra vai deixar o clube, provavelmente para reforçar o Sochi, da Rússia:

«Hoje não tivemos o Cassierra porque vai sair do clube. Ele já não treinou durante a semana. Se não é contraditório perder um dos jogadores mais importantes quando é preciso reforçar o plantel? Percebo a pergunta, mas o futebol português é assim. Para irmos buscar alguns jogadores precisamos de dinheiro. É uma proposta boa para o Cassierra. Merece a oportunidade de ir para um clube maior e fazer um contrato melhor, ele fez aqui o seu trajeto e agora outros virão. A vida dos clubes em Portugal é esta, vender os melhores jogadores e com o dinheiro do Cassierra podemos ir buscar outros reforço e colmatar a imaturidade do plantel.»