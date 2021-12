Jorge Jesus reuniu-se na última terça-feira à noite com os dirigentes do Flamengo e avisou que deseja regressar agora ao Brasil. A saída depende ainda de um acordo com o Benfica, com quem o treinador português tem contrato até junho de 2022. A cláusula de rescisão de Jesus e toda a sua equipa técnica está avaliada em cerca de seis milhões de euros.

