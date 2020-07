O futebolista francês Bilel Aouacheria deixou o Moreirense após o fim do contrato, a três jornadas do final da edição 2019/2020 da I Liga portuguesa de futebol. O clube minhoto confirmou a saída do extremo, esta terça-feira.

O jogador de 26 anos representou o Moreirense nas últimas três temporadas, tendo feito um total de 84 golos e seis jogos. Fez os últimos minutos no passado sábado, na Cidade do Futebol, ante o Belenenses, na vitória por 1-0. Em 2019/2020 realizou 32 jogos e fez um golo pelos cónegos.

O gaulês, que acabou a formação no Saint-Étienne, primeiro clube que representou como sénior na equipa B, passou também pelo Sporting da Covilhã e pela equipa B do Sporting, em Portugal.