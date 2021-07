Alberth Elis e Ricardo Mangas vão, ao que tudo indica, reforçar o Bordéus, sabe o Maisfutebol.



O nosso jornal sabe que os dois jogadores vão deixar o Bessa e assinar em definitivo pelo emblema francês. O duo vai ficar vinculado aos gauleses por quatro épocas, ou seja, até 2025.



O avançado, internacional pelas Honduras, chegou às panteras no início da época anterior. Em 32 encontros com a camisola axadrezada, o atacante de 25 anos marcou oito golos, despertando a cobiça de vários clubes na Europa.



Por sua vez, Ricardo Mangas fez a formação no Benfica e após três anos vinculado ao Desportivo das Aves, assinou pelo Boavista. O lateral-esquerdo, de 23 anos, cumpriu 28 jogos (marcou quatro golos) e afirmou-se como uma das figuras da equipa. Tal como o Maisfutebol escreveu, o jogador estava a ser negociado pelos «girondinos» que nas últimas horas chegaram a um entendimento com o emblema portuense.



Ambos seguem agora para o Bordéus, clube que é propriedade de Gerard López, acionista maioritário da SAD do Boavista.