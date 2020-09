O futebolista brasileiro Djavan já não é jogador do Moreirense. Clube e atleta chegaram a acordo para a rescisão do vínculo que os ligava até junho de 2021.

Fonte do clube avançou, à Lusa, que o lateral-esquerdo que atuou em 12 encontros na época 2019/2020 pelos cónegos deixou de integrar as opções do treinador Ricardo Soares. Para a mesma posição, além de Abdu Conté, chegou Pedro Amador (ex-Sp. Braga).

O jogador de 32 anos finda a ligação ao quarto clube que representou em Portugal, depois de ter passado pela Académica em 2013/2014, pelo Sp. Braga de 2014 a 2017 e pelo Desportivo de Chaves, de 2017 a 2019.