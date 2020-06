Iker Casillas esteve muito ativo após a vitória do FC Porto sobre o Boavista. Além de ter feito uma publicação com a classificação da I Liga, fez outra com elogios a Otávio, em que revela que há três clubes europeus interessados no médio portista.

«Grande jogador este Otávio! Já perguntam por ele várias equipas no futebol europeu, entre eles Sevilha, Lyon e Nápoles. Grande amigo!», escreveu Casillas no Instagram.