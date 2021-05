O médio brasileiro Felipe Anderson despediu-se nesta quinta-feira do FC Porto, através de uma mensagem publicada nas redes sociais na qual destaca a honra de ter representado os dragões, mesmo que lamente não ter tido as oportunidades de jogar que desejaria.

«Com o final da nossa temporada, estou aqui para dizer que me sinto honrado por ter vestido a camisola do FC Porto e com a consciência tranquila de que me dediquei ao máximo desde o primeiro dia em que cheguei ao clube. Não tive muitas oportunidades de jogar e, consequentemente, de ajudar a equipa da maneira que eu gostaria, mas ficam aqui os meus melhores sentimentos em respeito ao futuro de todos no clube», começou por dizer.

«Aproveito para agradecer especialmente também aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos os adeptos e moradores da linda cidade do Porto, pela forma carinhosa como vocês me acolheram desde a minha chegada», acrescentou.

O jogador de 28 anos fez apenas 10 jogos com a camisola do FC Porto: cinco no campeonato, dois na Taça de Portugal e na Taça da Liga e um na Liga dos Campeões.