João Virgínia chegou quinta-feira à noite a Portugal, ontem fez os exames médicos durante o dia e assinou contrato por uma época, por empréstimo do Everton, ao final do dia e este sábado já marca presença em Alvalade para ver a nova equipa.

O novo guarda-redes leonino entrou no estádio um pouco antes das 20 horas e subiu para um camarote, a partir de onde acompanha ao vivo o jogo do Sporting frente ao Belenenses: o primeiro como já como jogador do clube.

Recorde-se que a oficialização como reforço do plantel de Ruben Amorim deve acontecer apenas na segunda-feira. João Virgínia foi contratado para suprir a saída de Luís Maximiano, tendo chegado por empréstimo, com opção de compra.