A Liga de Clubes divulgou, por fim, os últimos jogadores inscritos na Liga após o fecho do mercado. A partir da meia-noite desta terça-feira, os clubes ficam impedidos de inscrever (à exceção dos jogadores sem clube).

Assim, Kerem Akturkoglu, extremo que chegou ao Benfica em cima do fecho do mercado, foi inscrito com sucesso. Francisco Moura e Tiago Djaló também, do lado do FC Porto.

O Sporting emprestou Rodrigo Ribeiro ao AVS, vendeu Jovane ao Estrela da Amadora e ainda incluiu jogadores como Tanlongo, Koba Koindredi e Lucas Dias no plantel.

Há ainda muitas outras movimentações e inclusões de jogadores que estavam afastados dos plantéis principais de clubes da Liga.

Lista de documentação apresentada até às 24h00:

Amine Rehmi - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Eboue Jules Christ Kouassi - Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ Lda. - Inclusão no Plantel

Francisco Sampaio de Moura - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Raúl Parra Artal - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Sérgio Alexandre Andrade Male - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Volnei Feltes Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Diogo Maria da Costa Ferreira - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Agostinho Azevedo Magalhães - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Davi dos Santos - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Koba Lein Koindredi - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Herculano Bucancil Nabian - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Hugo da Silva Oliveira - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Nikola Bursac - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Boris Popovic - Futebol Clube de Arouca - Futebol SDUQ Lda. - Transferência Internacional

Afonso Santos Soares Portimonense - Futebol, SAD - Revalidação

Bruno Reis - Portimonense - Futebol, SAD - Revalidação

Thiago Dombroski Moreira Portimonense - Futebol, SAD - Revalidação

Tiago Emanuel Embaló Djalo - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Vasco da Cunha Roberto Oliveira - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Shuta Iio - Futebol Clube de Felgueiras - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Jovane Eduardo Borges Cabral - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Nacional

Muhammed Kerem Aktürkoglu - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Mateo Tanlongo - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Lucas Filipe da Silva Dias - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no Plantel

Kevin Stiven Quejada Lasso Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

David Alexandre Oliveira Monteiro - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Manga Michel Quentin Foe Ondoa Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Rafael Santos de Sousa - Leixões Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Alysson Cristian Oliveira Silva - Futebol Clube de Alverca - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Rodrigo Duarte Ribeiro - AVS - Futebol SAD - Cedência Temporária