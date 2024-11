A Liga portuguesa é a que teve mais lucros a nível mundial com transferências de futebolistas, ao longo dos últimos dez anos, indica o estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Segundo o relatório, o principal campeonato português gerou lucros de 2,393 mil milhões de euros em transferências de 2015 até 2024, valor final traduzido pelos 4,158 mil milhões de euros de rendimentos e pelos 1,765 mil milhões de euros em gastos.

A completar o pódio das ligas com mais lucros surgem, embora significativamente longe de Portugal, o Brasileirão e a Eredivisie: os campeonatos do Brasil e dos Países Baixos geraram, cada um, 1,493 mil milhões de euros em lucros com transferências.

No polo oposto, a Premier League inglesa surge destacadamente como a mais gastadora na última década. Os clubes do principal campeonato de Inglaterra gastaram mais 11,648 mil milhões de euros do que o que receberam. É verdade que a Premier League foi a que mais rendimentos teve com transferências (11,498 mil milhões de euros) mas foram gastos 23,146 mil milhões de euros em contratações.

A liga saudita surge a seguir à Premier League como a segunda maior investidora, com mais 1,821 mil milhões de euros em gastos do que em receitas de transferências. Depois, aparece a Serie A italiana como a terceira com maior despesa líquida (1,469 mil milhões de euros a mais em despesas do que rendimentos com transferências).

Segundo o CIES, os valores têm em conta as taxas fixas de transferência, as variáveis – independentemente de já terem sido pagas ou não – bem como valores pagos em empréstimos de jogadores. São ainda considerados valores de mais-valias negociados por um clube vendedor acerca de um jogador transferido futuramente.