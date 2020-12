A saída de Lito Vidigal do Marítimo está iminente.

Segundo foi possível saber, o técnico de 51 anos está a negociar a saída dos madeirenses, processo que deverá ficar concluído ainda esta sexta-feira.

Os resultados do Marítimo em 2020/21 têm ficado muito aquém do esperado: após oito jornadas, os insulares somam apenas sete pontos e ocupam o 16.º lugar do campeonato com os mesmos pontos do 15.º (Portimonense) e do penúltimo (Boavista). A equipa não ganha desde a 3.ª jornada, altura em que venceu fora o FC Porto por 3-2.

O Marítimo está a preparar a visita a casa do Farense, jogo agendado para a próxima segunda-feira pelas 20h15.