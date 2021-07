Bruno Xadas está de regresso ao Marítimo.

Segundo foi possível saber junto de fonte próxima do atleta, Xadas comprometeu-se a título definitivo com os insulares, tendo rubricado um contrato válido para as próximas três temporadas.

O médio/extremo de 23 anos deixa assim de pertencer aos quadros do Sp. Braga, clube ao qual estava vinculado desde 2014, e regressa a uma equipa que representou que representou na segunda metade da época 2019/20 e pela qual somou 12 jogos e um golo.

Bruno Xadas é internacional português sub-19, sub-20 e sub-21, tendo estado presente, no Euro sub-19 em 2016 e no Mundial sub-20 em 2017.

Recorde-se que em junho o presidente do Marítimo disse que estava «tudo muito bem encaminhado» para que Xadas fosse reforço dos insulares, mas sublinhou que ainda havia detalhes por limar.