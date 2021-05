O defesa Matheus Costa é o primeiro reforço do Marítimo para a temporada 2021/2022, segundo confirmou esta sexta-feira à agência Lusa Carlos Pereira, presidente do clube madeirense.

O defesa central, de 26 anos, que representou o Vizela nas duas últimas temporadas, assinou um contrato válido por três temporadas com a equipa dos Barreiros, tornando-se no primeiro reforço do emblema madeirense.

O atleta luso-brasileiro, que acabou de celebrar a ascensão do emblema vizelense ao patamar mais alto do futebol português, como segundo classificado da II Liga, disputou 31 partidas oficiais esta época, tendo apontando dois golos.

Matheus Costa assinou pelos madeirenses na condição de jogador livre.