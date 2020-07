O avançado uruguaio David Texeira deixou o plantel do Moreirense após o término do seu contrato, a 30 de junho, segundo confirmou esta quarta-feira fonte oficial do clube minhoto à agência Lusa.

O jogador, de 29 anos, informou, de antemão, que não pretendia continuar ao serviço do clube da vila de Moreira de Cónegos, atual oitavo classificado do campeonato, após o termo do vínculo, salientou a mesma fonte.

Contratado por dois anos e mais um de opção no verão de 2018, o ponta de lança marcou seis golos em 21 jogos oficiais na época 2018/19, mas perdeu espaço durante a presente temporada, tendo alinhado em apenas três desafios.

David Texeira representou anteriormente o outro emblema do concelho de Guimarães na Liga, o Vitória, tendo somado oito golos em trinta encontros, disputados entre setembro de 2016 e janeiro de 2018.

O dianteiro uruguaio jogou ainda no Defensor Sporting/Uruguai (2011 e 2012), no Groningen/Holanda (2012 a 2014), no FC Dallas/EUA (2014 e 2015) no Sivasspor/Turquia (2015/16) e no AEL Limassol/Chipre (2018).