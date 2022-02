O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, revelou que o futebolista brasileiro Felipe Pires está perto de sair do plantel dos cónegos e que o próprio demonstrou essa vontade, sendo o Dnipro, da Ucrânia, o destino provável para o extremo de 26 anos.

Na antevisão ao encontro da 22.ª jornada da I Liga, ante o Famalicão, para o qual não pode contar com Steven Vitória devido à covid-19, Sá Pinto disse que o negócio não está fechado, mas que, de acordo com o que sabe, a situação «estava muito avançada».

«[O negócio] não está consumado ainda. Enquanto não acontecer, não posso confirmar. Os dados e as informações que temos é que esta situação estava muito avançada. Eu próprio falei com ele e gostava que tivesse continuado connosco, mas a sua vontade era outra», afirmou Ricardo Sá Pinto, este sábado, em conferência de imprensa.

O extremo soma um golo em 23 jogos na segunda época pelo Moreirense e está vinculado até junho de 2023, mas nunca foi titular com Sá Pinto e ficou de fora das opções na goleada ao Belenenses (4-1), na segunda-feira, no duelo da 21.ª jornada do campeonato.

«Em termos de saídas e vendas, já não me compete tratar desse assunto, mas à direção. É uma situação que, se tudo correr dentro da normalidade, irá acontecer», finalizou o treinador, face à investida do terceiro classificado da Liga ucraniana, no qual joga o luso Nélson Monte, já após a conclusão da janela de transferências de inverno em Portugal. O mercado na Ucrânia fecha apenas no início de março.

Segundo informou fonte do clube à agência Lusa, Felipe Pires deve assinar um contrato de três anos com o Dnipro, num negócio avaliado em pouco mais de um milhão de euros.

«Quero que continuem corajosos dentro do campo»

Sobre o jogo com o Famalicão, Sá Pinto pediu coragem e responsabilidade aos seus jogadores para continuar a somar pontos e a vencer.

«Quero que continuem a ser corajosos dentro do campo e responsáveis. Desde que cá chegámos, procuramos ver regularidade, sobretudo em exibições e resultados. Temos uma oportunidade de confirmar o grande jogo que fizemos na última jornada, além de também ganhar mais pontos fora», afiançou o técnico, entendendo que «os lances de bola parada podem ser decisivos».

«Pelo que sei, o tempo não estará bom e vai chover. Não sei até que ponto o campo pode aguentar, mas temos uma grande luta pela frente e há que nos adaptar às circunstâncias. Os jogos em casa são sempre da responsabilidade de quem lá joga, mas hoje em dia esse fator não é o que era», frisou, elogiando o Famalicão, que é «um adversário difícil».

Para este encontro, Sá Pinto não pode contar com o médio Sori Mané, por lesão no joelho direito.

O Moreirense é 15.º classificado com 19 pontos e o Famalicão é 17.º e penúltimo, com 17 pontos. O jogo tem início às 15h30 de domingo, em Famalicão, tem arbitragem de Tiago Martins e pode ser seguido ao minuto, no Maisfutebol.