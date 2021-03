O Leixões anunciou que aceitou o pedido de Beto para rescindir o contrato que o ligava ao clube de Matosinhos.

Tal como o Maisfutebol noticiou neste domingo, o guarda-redes internacional português vai ser jogador do Farense até ao fim da presente temporada e ao abrigo da vaga especial aberta pela lesão grave de Defendi, que não poderá voltar a jogar esta época.

Com a lesão do habitual titular do Farense, a equipa algarvia ficaria apenas com dois guarda-redes no plantel: Hugo Marques e Ricardo Velho.