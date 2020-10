Afonso Figueredo é reforço do Moreirense, anunciou o clube nesta terça-feira, em comunicado. O lateral-esquerdo de 27 anos vai assim continuar na Liga, depois de nas últimas duas épocas ter representado o Desp. Aves e o Rio Ave.

O jogador formado no Sporting assinou até ao final da época, conforme se lê na nota dos cónegos, que pode ler abaixo.

«O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Afonso Figueiredo para reforço do plantel tendo este rubricado um contrato com o nosso clube válido até ao final da época.

O mais recente reforço do Moreirense, que realizou a sua formação no Sporting CP, Belenenses e no SC Braga, conta ainda com passagens pelo Boavista, Rio Ave, Rennes e pelo Levski Sofia.»