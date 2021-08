O Arouca oficializou esta terça-feira a contratação de Eboué Kouassi, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Em comunicado, o clube arouquense informa que o médio chega por empréstimo do Genk, o qual contempla uma opção de compra.

O jogador de 23 anos estreou-se no futebol profissional ao serviço do Krasnodar, e passou ainda pelo Celtic antes do Genk. Esteve ao serviço da Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos de 2020.