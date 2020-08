Petit renovou contrato com o Belenenses e vai continuar ao leme da equipa lisboeta.

A confirmação foi dada em videoconferência por Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis. «Estamos aqui para anunciar o nosso treinador para a próxima época, que não propriamente uma surpresa. Terminou muito bem esta época que foi muito difícil para nós e fizemos 20 pontos na segunda volta. (...) Vamos ter o treinador que sempre quisemos, a começar um novo ciclo aqui e esperamos ser tão felizes como fomos nesta dificílima segunda volta», começou por referir o dirigente.

«Vamos trabalhar para dar um salto qualitativo. Contratar jogadores para formar um bom grupo e juntar aos que temos aqui. Formar uma equipa forte para dar um salto qualitativo e sermos mais fortes no futuro», disse Petit aos jornalistas.

Recorde-se que o treinador do Belenenses assumiu o comando dos azuis à 17.ª jornada da época 2019/20, tendo agora a possibilidade de preparar uma temporada de raiz. «É excelente começar do início. É sempre mais fácil para mim, porque tenho mais tempo para preparar [a época] juntamente com estes jogadores que já conhecem a minha forma de trabalhar. Com outros jogadores que possam vir, a adaptação vai ser mais fácil», acrescentou Petit, garantindo que os alvos do clube estão «identificados».

Apesar de ter manifestado confiança num salto qualitativo da equipa, Petit, que conduziu o Belenenses até ao 15.º lugar da Liga com 35 pontos, não quis traçar objetivos para a nova época.

Refira-se que a pré-época no Belenenses inicia-se a 13 ou 14 de agosto.

(artigo atualizado)