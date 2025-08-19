Diogo Spencer foi emprestado pelo Benfica ao AVS, da primeira Liga portuguesa. A cedência é válida até ao final da presente temporada.

Este o primeiro empréstimo de Spencer, que conta com 21 anos e 44 jogos no Benfica B, da segunda divisão nacional. O clube não revela se fica ou não com opção de compra pelo jogador.

Spencer treinou várias vezes com a equipa principal do Benfica, mas não segurou um lugar nas escolhas de Bruno Lage. Estreou-se pela equipa A em abril de 2024, contra o Moreirense.

«A Liga é muito competitiva e é disso que eu preciso. Quero fazer muitos jogos para ajudar a equipa e ajudar-me a mim, também. Estou preparado e vou trabalhar todos os dias nesse sentido», disse aos meios do novo clube.

«Conhecia o Gustavo Mendonça [médio do AVS] e falei com ele antes de me apresentar aqui. Conheci-o na formação do Benfica, somos bons amigos e conto com ele para me ajudar», completou.