O Boavista oficializou a contratação de Tiago Ilori, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno.

Em comunicado, os axadrezados informam que o jogador é reforço até ao final da época.

Aos 28 anos, o defesa-central dos quadros do Sporting deverá ter a oportunidade de competir de forma regular, depois de uma temporada sem espaço no clube leonino e no Lorient.



Cedido ao emblema francês a 1 de fevereiro de 2021, Tiago Ilori foi suplente não utilizado em dois jogos da Ligue 1 e lesionou-se a 9 de fevereiro, durante uma sessão de trabalho. Acabou por não jogar oficialmente com a camisola do Lorient.



Tiago Ilori, que disputou 24 jogos pelo Sporting desde o regresso ao clube, em 2019, tem contrato com o emblema leonino até 2024.