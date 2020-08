O Farense anunciou a contratação de Nikola Stojiljkovic, que assinou contrato por dois anos.

O clube algarvio não deu detalhes acerca da transferência, mas, tal como o Maisfutebol escreveu, o avançado sérvio segue a título definitivo, com o Sp. Braga a ficar com 50 por cento dos direitos económicos do jogador.

Stojiljkovic estava ligado ao Sp. Braga desde 2015/16 e ia agora entrar no último ano de ligação aos minhotos.