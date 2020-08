O Marítimo confirmou esta terça-feira o primeiro reforço para 2020/21.

Fumu Tamuzo, avançado de 25 anos franco-congolês que é internacional jovem por França.

Tamuzo, que jogava no Avenir Béziers (equipa do terceiro escalão francês), assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno.