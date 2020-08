O Rio Ave anunciou a contratação de Léo Vieira, guarda-redes brasileiro com passado pelas seleções jovens da canarinha.

O guardião, de 29 anos, chega ao clube Vila do Conde proveniente do Athletico Parananense.

Léo Vieira, iniciou a carreira no São Paulo, clube no qual fez formação, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

O Rio Ave é o primeiro clube que Léo Vieira representa fora do Brasil.