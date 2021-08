Ivanildo Fernandes é reforço do Vizela, com contrato assinado até 2024.

O defesa-central colocou um ponto de final numa ligação de sete anos ao Sporting e ruma agora ao emblema minhoto recém-promovido ao principal escalão. Tal como o Maisfutebol escreveu, os leões vão, no entanto manter uma percentagem do passe do jogador de 25 anos.

«O que me levou a escolher o Vizela foi a confiança transmitida desde o início pelo treinador e pela administração. Acreditei muito nas palavras deles e na dos meus colegas, até porque conheço alguns. Tive o prazer de falar com eles e falaram muito bem do clube. Disseram que existe um excelente ambiente e muita união. Esse foi um dos fatores que me levou a vir para cá, mas também o facto de terem apostado em mim, sabendo que no ano passado já me queriam. Isso é mais um motivo que me leva a crer que estão a depositar muita confiança em mim», disse Ivanildo Fernandes em declarações reproduzidas no site do Vizela.