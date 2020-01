Ivo Pinto é reforço do Famalicão.



Em comunicado, os famalicenses informam apenas que o jogador de 30 anos chega do Dínamo Zagreb, sem revelarem os contornos do negócio.



O lateral-direito conta com passagens por Norwich, Cluj, União de Leiria, Covilhã, V. Setúbal, Gil Vicente e FC Porto, além do emblema croata.



Depois de Cissé, Ivo Pinto é o segundo reforço de inverno do Famalicão.

✍️ Ivo Pinto assina pelo FC Famalicão

