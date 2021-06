O Boavista comunicou a saída de Jesualdo Ferreira do comando técnico da equipa axadrezada, confirmando-se assim uma informação avançada pelo Maisfutebol neste sábado.

O Boavista tinha outros planos para a nova época e antecipou o fim da ligação do treinador de 75 anos que estava vinculado ao emblema portuense por mais uma temporada.

Além de Jesualdo Ferreira, os adjuntos Rui Águas, Pedro Bouças, André Sousa e Pedro Miranda também acordaram as rescisões dos respetivos contratos.

Em 25 jogos no Boavista, Jesualdo venceu sete, empatou sete e perdeu 11. Números suficientes para assegurar a manutenção na I Liga. Os axadrezados acabaram no 13º lugar com 36 pontos, dois acima do Rio Ave, a equipa que foi ao play-off e acabou despromovida.



De acordo com o que foi possível saber, há dois nomes bem colocados para a sucessão de Jesualdo: João Pedro Sousa e César Peixoto.