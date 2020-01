O Paços Ferreira anunciou esta quinta-feira, oficialmente, a contratação de João Amaral, por empréstimo do Lech Poznan válido até final da temporada, tal como o Maisfutebol já tinha escrito.

O extremo de 28 anos regressa desta forma à Liga, na qual deu nas vistas em 2016/17 e 2017/18 com a camisola do Vitória Setúbal, tendo realizado 78 jogos e marcado 14 golos.

«Sinto-me feliz. Sou mais um para ajudar a equipa e, com certeza, conseguiremos os nossos objetivos. Vou dar sempre tudo, como fiz em todos os clubes. Vou dar o meu máximo e espero ajudar com golos e com assistências», referiu João Amaral.