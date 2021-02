João Pereira é oficialmente reforço do Sporting.

O lateral direito ainda não foi oficializado pelo Sporting, mas já foi inscrito na Liga de Clubes, como revela a atualização dos jogadores inscritos até às 18 horas e publicada no site oficial.

João Pereira regressa assim ao Sporting, quatro anos e meio depois de ter saído para o Trabzonspor. Esta é a terceira passsagem do latera direito, de 36 anos, pela formação leonina, que ao todo já soma cinco anos de leão ao peito.

Nos últimos quatro anos e meio, João Pereira jogou no campeonato turco, tendo-se tornado uma figura de destaque do Trabzonspor, clube no qual chegou aliás a ser capitão.