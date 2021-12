O Moreirense oficializou, este sábado, a chegada de Lito Vidigal para o comando técnico da equipa, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O técnico de 52 anos sucede assim a João Henriques como treinador dos cónegos e assinou um vínculo válido até final da temporada.



Os adjuntos João Vargas e Carlos Marques e o treinador de guarda-redes Paulo Santos completam a equipa do experiente treinador.



Lito volta assim ao ativo na I Liga quase um ano depois da rescisão com o Marítimo, clube que orientou na parte inicial da época 2020/2021 e do qual saiu em dezembro de 2020.



Numa carreira de treinador já com quase 20 anos, este será o 14.º clube do técnico em Portugal. Antes do Marítimo, já tinha passado pelo V. Setúbal (este por duas ocasiões), Boavista, Desportivo das Aves, Arouca, Belenenses, União de Leiria, Portimonense, Estrela da Amadora, Ribeirão, O Elvas, Pontassolense e Portosantense. No estrangeiro, além da seleção de Angola, orientou o Maccabi Tel Aviv (Israel), o AEL Limassol (Chipre) e o Al Ittihad Tripoli (Líbia).