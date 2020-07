O lateral esquerdo Mamadu Candé terminou o vínculo que o ligava ao Santa Clara e vai deixar o clube.

De acordo com divulgação oficial do emblema açoriano, jogador e Santa Clara decidiram não prolongar o contrato que terminou no final desta temporada.

Candé esteve nos açorianos durante duas temporadas depois de em Portugal ter representado o Desp. Aves, Tondela, Portimonense e 1º. De Dezembro.

O emblema ilhéu agradeceu ao jogador, que fez parte da melhor época de sempre do Santa Clara, embora tenha sido, em boa parte da época, suplente de Sanusi, uma das revelações da Liga.