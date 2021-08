O Tondela anunciou neste sábado a chegada de Neto Borges, do Genk, por empréstimo.

«A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o KRC Genk, da Bélgica, para a cedência do jogador Neto Borges. Num empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra por parte dos ‘auriverdes», comunicou o clube beirão.

O lateral-esquerdo brasileiro cumpre uma quarentena obrigatória, mas já está no distrito de Viseu.

«Estou muito contente. Era o meu desejo vir para o Tondela. Gostei do projeto que me apresentaram e senti que gostam do meu futebol. Agora, cabe-me fazer o meu trabalho e dar o máximo para ajudar a equipa», disse.