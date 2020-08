Nico Gaitán é oficialmente jogador do Sp. Braga: o clube minhoto anunciou a contratação do argentino através das redes sociais. Gaitán, recorde-se, estava livre depois de terminar contrato com o Lille.

O esquerdino assinou por uma época, com mais um ano de opção.

Gaitán chega a Braga com 13 títulos na carreira – três Ligas Portuguesas, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Liga Europa, uma Supertaça de Portugal, uma Liga Argentina e uma Recopa Sudamericana.

Formado no Boca Juniors, o esquerdino passou depois por Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire e Lille.