O Benfica e o Boavista acordaram o empréstimo de Nuno Santos pelas águias aos axadrezados por uma época, conforme o Maisfutebol tinha noticiado. O médio de 21 anos volta a uma casa que conhece bem, ou não tivesse iniciado a formação no clube da pantera.

Na época passada, Nuno Santos jogou a primeira metade da temporada na II Liga pelo Benfica B, tendo sido depois emprestado ao Moreirense, clube no qual fez 14 jogos e marcou um golo.

Com a oficialização do empréstimo de Nuno Santos cai por terra a possibilidade de Tomás Tavares ser emprestado, como também chegou a ser intenção do Boavista.

[artigo atualizado]