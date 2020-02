Paulo Sérgio é o novo treinador do Portimonense, informou o clube algarvio.



O técnico de 51 anos regressa a Portugal depois de passagens por Al Taawon, Sanaf Naft e Dibba Al Fujairah para ocupar o lugar deixado vago no banco do emblema de Portimão após a saída de António Folha.



O último clube que Paulo Sérgio orientou foi a Académica, em 2014/15, já depois de ter treinador Sporting, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Beira-Mar, Santa Clara e Olhanense. Além disso, o português orientou ainda os escoceses do Hearts.

Lembre-se que Folha abandonou o Portimonense a 18 de janeiro, tendo Bruno Lopes assumido a equipa de forma interina. O antigo técnico dos sub-23 não venceu qualquer partida e deixou os algarvios no 17.º lugar.



A apresentação de Paulo Sérgio está marcada para as 18h30,