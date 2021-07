Agora é oficial: Ricardo Esgaio é jogador do Sporting, anunciou a SAD leonina através das redes sociais, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas.

O lateral direito custa ao Sporting 5,5 milhões de euros e fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Ricardo Esgaio, de 28 anos, regressa desta forma ao Sporting, ele que é natural da Nazaré, onde iniciou a carreira, no GD Os Nazarenos, tendo estado ligado ao Sporting entre 2005 e 2017. Fez 44 jogos pela equipa principal leonina e pelo meio ainda esteve cedido à Académica, em 2014/15.

Seguiram-se quatro épocas em Braga, onde chegou a capitão, com um total de 179 jogos e oito golos.

Foi treinado no emblema minhoto por Rúben Amorim, que agora o tinha definido como alvo prioritário para reforçar o lado direito, dada a capacidade para fazer todo o corredor e, por isso, estar identificado tanto com o sistema de três centrais, como também com uma eventual defesa a quatro.