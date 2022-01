Sá Pinto confirmou nesta sexta-feira ter assinado pelo Moreirense até ao final da época.

«Ano novo, desafio novo! Aceitei o convite para treinar o Moreirense até ao final da época. A forma como os adeptos vivem o clube e a paixão que mostram jogo após jogo não me deixou indiferente. Apesar de conhecer a dificuldade da situação, conto com o apoio de todos para que possamos, juntos, ultrapassar obstáculos e cumprir objetivos», escreveu o técnico nas redes sociais.

O treinador, de 49 anos, sucede a Lito Vidigal no banco dos cónegos, tornando-se no terceiro treinador do clubes esta época, depois de João Henriques ter iniciado a temporada.

