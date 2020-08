André Mesquita, extremo português formado no FC Porto e que na época passada jogou no Marítimo B no Campeonato de Portugal ao serviço do Marítimo B, e que jogou também na equipa principal dos insulares, reforçou o Santa Clara, anunciou o clube dnas redes sociais.

Em comunicado, o clube açoriano informa que o atleta de 22 anos assinou um contrato válido por três temporadas.

«Mesquita, jovem extremo de 22 anos, vem de uma temporada muito positiva no Marítimo B, com doze golos apontados e várias assistências, estreando-se pela equipa principal dos insulares diante do Sporting», lê-se ainda no comunicado.

Com passagens pela formação do Boavista e do FC Porto, André Mesquita representou o Fafe, o Aliança de Gandra, o Dunarea Calasari (Roménia) e o Canelas 2010, antes de ingressar no Marítimo.

Torna-se agora o terceiro reforço para Daniel Ramos, depois de Viera e Patric.