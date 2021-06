O Sp. Braga oficializou a contratação de Lucas Mineiro ao Gil Vicente.

O médio brasileiro, de 25 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Lucas Mineiro, que foi um dos jogadores em destaque no Gil Vicente na última época, chegou inclusive a estar no radar do Benfica, tal como o Maisfutebol deu conta em tempo oportuno, mas acaba por permanecer no Minho, agora para vestir a camisola dos arsenalistas.

Antes do Gil Vicente, Lucas Mineiro passou por Chapecoense, Vasco da Gama, Cerezo Osaka (Japão) e Ponte Preta.