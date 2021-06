O Sp. Braga anunciou este domingo a renovação do contrato do lateral Sequeira que passa a ter vínculo ao clube até 2024.

O lateral de trinta anos tem jogado com regularidade na equipa minhota, desde que chegou ao clube, em 2017, contratado ao Nacional, tendo somado um total de 132 jogos em todas as competições.

A equipa comandada por Carlos Carvalhal começou a pré-temporada na passada sexta-feira, com a realização dos habituais exames médicos, com um total de 28 jogadores, entre os quais se destacaram as caras de Fábio Martins, de volta ao clube, tal como Lucas Mineiro, contratado ao Gil Vicente.