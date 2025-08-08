Rémy Vita, defesa de 24 anos, é reforço do Tondela, anunciou o clube beirão.

O jogador das Ilhas Comores chega do Fortuna Sittard (Países Baixos) e assinou um contrato válido até junho de 2028.

Rémy Vita cumpriu a formação nos franceses do Troyes e transferiu-se para o Bayern Munique na temporada 2020/21, tendo realizado 27 jogos pela equipa B dos bávaros em duas temporadas. Representou clubes como o Barnsley (Inglaterra) e o Amiens (França), onde esteve na temporada passada por empréstimo do Fortuna Sittard.