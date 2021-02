A transferência de Pepê do Grémio para o FC Porto por 15 milhões de euros é a terceira maior venda de sempre da história do clube brasileiro. Noutra perspetiva, a compra o médio brasileiro da parte do clube do Dragão é a quarta mais cara da história do clube português.

Os dois emblemas confirmaram o acordo na passada quinta-feira por um valor total de 15 milhões de euros. Deste valor, o Grémio vai receber 10 milhões de euros, enquanto o restante será entregue ao Foz do Iguaçu, clube que formou o jogador e detinha 30 por cento dos direitos.

O modesto clube, que tem a particularidade de não competir desde 2019, deste que foi despromovido do Campeonato Paranaense, vai, assim, receber 4,9 milhões de euros e ainda um por cento, cerca de 980 mil euros, relativo ao mecanismo de solidariedade da FIFA, neste caso pagos pelo FC Porto.

De qualquer forma, o total da venda do Grémio só fica abaixo das vendas de Arthur ao Barcelona, por 31 milhões de euros, em 2018; e de Everton Cebolinha ao Benfica, na última temporada, por 20 milhões de euros.

Quarto jogador mais caro do FC Porto

Em sentido contrário, Pepê será a quarta contratação mais cara da história do FC Porto.

O valor pago pelo reforço para a próxima temporada só fica atrás dos valores investidos em Giannelli Imbula [comprado ao Marselha em 2015 por 20 milhões de euros]; Oliver Torres [comprado ao Atlético Madrid em 2017 por 20 milhões]; e Hulk [comprado ao Tokyo Verdy em 2008 por 19 milhões].