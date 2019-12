Um dia depois de confirmar Costinha, o Santa Clara anunciou também a contratação do avançado Cryzan Barcelos, de 23 anos, proveniente dos brasileiros do Atlético Paranaense.

Em comunicado, o clube açoriano revelou que o jogador brasileiro assinou por três épocas e meia, até 2023.

O clube destaca que o reforço é um «avançado rápido e possante», capaz de «desempenhar todas as funções do ataque».

Para ingressar no Santa Clara, Cryzan Barcelos rescindiu com o Atlético Paranaense, clube onde iniciou a carreira profissional, pelo qual estava emprestado ao Atlético Goainiense, da segunda divisão do futebol brasileiro.

O avançado militou ainda nos belgas do Cercle Brugge e no Al-Batin, da Arábia Saudita, ambos por empréstimo do clube brasileiro.

Esta é a segunda contratação dos açorianos no mercado de inverno, depois do médio Costinha, oriundo do Desportivo de Chaves.