O Sporting e o Betis retomaram as negociações e têm dados passos importantes na procura de um entendimento para a transferência de Feddal. Os dois clubes têm avançado e recuperam as expetativas de se poder chegar a um acordo.

Recorde-se que Feddal chegou a ter praticamente tudo certo para se mudar para Alvalade, mas a realização dos exames médicos revelaram um pequeno problema físico que fez o Sporting querer voltar a negociar os termos da transferência.

Nesta altura o entendimento entre Sporting e Feddal está fechado, faltando a SAD leonina colocar-se também de acordo com o Betis, com quem o central marroquino tem mais um ano de contrato. Nos próximos dias, as negociações entre os dois clubes vão prosseguir, procurando o Sporting conseguir fazer de Feddal o substituto desejado para o lugar de Mathieu.