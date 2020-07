O Sporting está muito próximo de garantir a contratação de Zouhair Feddal, depois de praticamente fechar acordo com o Bétis, num negócio a rondar os 2,7 milhões de euros.

A notícia foi revelada pela agência EFE, que cita fontes ligadas ao processo, sendo que ao Maisfutebol garantiram que o entendimento é quase total, sim, mas ainda há detalhes relativos ao modelo de pagamento da transferência por fechar. No entanto são detalhes que não vão colocar em causa a transferência.

Como tínhamos escrito na sexta-feira à noite, as partes voltaram a aproximar-se de um acordo, sendo que uma viagem do diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, a Sevilha serviu para ultimar os detalhes da negociação.

Refira-se que Feddal vai viajar para Lisboa logo que os derradeiros detalhes da transferência estejam fechados, para então assinar contrato com o Sporting válido pelas próximas quatro temporadas.

A EFE adianta, de resto, que a transferência de Feddal vai ser integrada nas negociações que estão ainda em aberto entre os dois clubes por causa de William Carvalho, que ingressou no Bétis em 2018/19, depois de ter rescindido com o Sporting.